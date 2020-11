Alfredo fará Teatro Escola para incentivar cultura

O estímulo e incentivo a todos os tipos de manifestação cultural serão prioridade na administração de Alfredo Nascimento (PL) e Conceição Sampaio (PSDB).

Candidato a prefeito, Alfredo, que tem o apoio do prefeito Arthur Neto, anunciou que vai criar o “Teatro Escola”, para oferecer formação para jovens e crianças com cursos de teatro, dança, circo, música, canto e outros.

“O Teatro Escola de Manaus será um centro cultural na área mais antiga da cidade, fortalecendo a proposta de promover maior circulação em atividades artísticas e culturais na área central da cidade. Vai funcionar no prédio do atual Café Teatro Les Artistes, na avenida Sete de Setembro”, informou Alfredo.

O incentivo por meio de editais para investimento em projetos de cultura como produção de espetáculos, gravação de DVD, realização de shows, intercâmbios e projetos digitais, por exemplo, é um dos pontos do plano de governo de Alfredo.

O primeiro edital será o “Valores da Terra”, para apoiar artistas e movimentar a cidade com espetáculos musicais promovendo a convivência das famílias em locais públicos, incluindo centros sociais e praças, assim que as autoridades científicas sinalizarem para a segurança desse tipo de evento, devido a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Alfredo e Conceição também pretendem criar o “Movimenta Manaus” para levar atividades de esporte, lazer e cultura às praças, parques da juventude e centros comunitários, coordenadas por equipes contratadas pela prefeitura.

O plano de governo de Alfredo prevê, ainda, a continuidade do Festival Passo a Paço, idealizado pelo prefeito Arthur Neto, e o resgate do Boi Manaus, criado por Alfredo há mais de 20 anos, entre outros. “Esses projetos aquecem a cadeia econômica do turismo e da cultura, gerando emprego para artistas, produtores, técnicos e atraindo turistas e investimentos para cidade”, apostou o candidato.