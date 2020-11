Almir Fagundes e Angélia Lemos devem vencer em Apuí

Candidato a prefeito de Apuí (a 445 quilômetros de Manaus), Almir Fagundes tem agradado a população com suas propostas e projetos para a cidade. Na avaliação dos moradores, Fagundes e sua vice, Angélia Lemos, estão preparados para assumirem a gestão de Apuí.

Nesse fim de semana, os candidatos realizaram um comício no Distrito de Sucunduri, no qual apresentaram seu plano de governo. Mesmo sob uma forte chuva, a população ficou atenta ao que os prefeituráveis têm a fazer por Apuí nos próximos quatro anos, caso eleitos.

Para as eleições deste ano, Angélia como vice é uma grande novidade no município. A professora aceitou o convite por acreditar que junto a Fagundes pode desenvolver a educação local.

Além disso, outro projeto é criar a Secretaria da Mulher para amparar todas as mulheres com problemas sociais. A pasta fará parceria com a Secretaria de Assistência Social, que dará auxilio às mães solteiras e desempregadas que estão passando necessidades. As beneficiadas também serão inclusas no Programa Social do Vale Gás e Casas Populares.

Apoio da população

Cada vez mais eleitores estão apoiando essa a campanha de Almir Fagundes e Angélia Lemos. Eles se identificam com propostas como água para todos, infraestrutura em toda a cidade, asfaltamento das ruas com calçadas e esgotos, criação de aterro sanitário, casas populares, escolas de qualidades, reajustes salariais, entre outros planos.

A população não aguenta mais os descasos sofrido pelas administrações passada e atual, que deixaram as ruas esburacadas, lixo e outros problemas. Um dos candidatos nesse pleito está sendo apoiado pela gestão passada e o outro candidato é vice da atual gestão, que não arriscou a reeleição por não ter feito nada no município, mas lançou o seu vice achando que a população daria um voto de confiança.

No entanto, o povo acredita que quem teve a oportunidade de fazer e não fez não merece outra chance. Eles também acreditam que o Almir Fagundes e Angélia Lemos farão uma boa gestão na prefeitura de Apuí.