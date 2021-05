Aluna chora durante aula on-line após ser hostilizada por um professor

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir quando uma aluna chora após ser repreendida por um professor de um colégio militar, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Na gravação, feita durante uma on-line, o educador afirma estar insatisfeito com as perguntas feitas pela estudante.

“ Acho que eu tenho mais propriedade para falar de química do que você. Você está insatisfeita, minha filha? Reclama! Ah, tem um monte de gente assistindo. Vai lá e enche o saco. Estou de saco cheio de ver suas perguntas. Não dá mais não”, afirma.

O G1 não conseguiu identificar a estudante e o professor que aparecem no vídeo para que eles pudessem se posicionar sobre o caso.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Unidade Colina Azul afirmou que o ocorrido está sendo apurado e que as devidas providências serão tomadas pela instituição. “A unidade reitera que não compactua com desvios de conduta, seja por parte dos docentes, discentes e quaisquer servidores”.

A gravação onde mostra a situação envolvendo a aluna e o professor aconteceu durante uma aula virtual realizada na última quarta-feira (12). Em um outro trecho do vídeo, é possível ouvir ainda quando a mãe de uma outra estudante interrompe a aula e se mostra indignada com a atitude do educador.

“Eu estou ficando horrorizada. A aluna só queria tirar uma dúvida e agora a aluna está chorando em plena sala de aula. Não teve a humildade de falar. Por mais que ela estivesse desconexa com o assunto, é só explicar de forma educada. A aluna está chorando em sala de aula. Isso é um absurdo”, disse.

Veja nos vídeos:

G1