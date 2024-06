Aluna morre esmagada após motorista perder controle de veículo na Nova Cidade

Na tarde desta segunda-feira, (17), um grave acidente foi registrado na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.





O condutor de uma caçamba, acabou perdendo o controle do veículo vindo a atingir vários carros que estavam estacionados próximo do Centro Educacional de Tempo Integral João Dos Santos Braga.

Uma aluna que passava próximo do local acabou sendo atingida e veio a óbito. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU),esteve no local do fato juntamente com a Polícia Militar, (PM).