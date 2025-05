Alunos de escola estadual participam de palestra educativa do TCE-AM em Manaus

Alunos da Escola Estadual João Bosco Pantoja Evangelista, na zona oeste de Manaus, participaram, na manhã desta quinta-feira (8), de uma palestra educativa promovida pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A atividade abordou temas como educação financeira, empreendedorismo e contabilidade pública, e foi conduzida por residentes contábeis da Corte de Contas.





A ação integra um projeto de extensão previsto na Resolução nº 9/2024, que regulamenta os programas de residência contábil e jurídica no TCE-AM. Além de promover conhecimento, a iniciativa tem como foco aproximar o Tribunal da sociedade e incentivar a cidadania fiscal entre os jovens.

De acordo com o diretor da Diretoria de Controle Externo da Administração Direta Estadual (Dicad) e coordenador dos residentes, Osmani Santos, a atividade também tem caráter formativo para os próprios residentes. “Para renovar o vínculo, os residentes precisam desenvolver ações como essa. É uma forma de levar conhecimento relevante à comunidade e, ao mesmo tempo, consolidar a função pedagógica do Tribunal”, explicou.

O diretor da escola, Giovanni de Souza, ressaltou que a iniciativa complementa as diretrizes do Novo Ensino Médio, que já contempla a educação financeira e a cidadania fiscal na formação dos estudantes. “Isso tem transformado a forma como os alunos enxergam o futuro, ampliando perspectivas e promovendo mudanças significativas no cotidiano e nas escolhas profissionais”, afirmou.

Ouvidoria TCE-AM

A Ouvidoria do TCE-AM também participou da atividade, apresentando seu papel como canal de diálogo entre o cidadão e a administração pública. A presença do setor reforçou a importância da escuta ativa e da participação social como pilares para o exercício pleno da cidadania.