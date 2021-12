Alunos de escola municipal participam de palestra com campeão de judô

Mais de 200 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da escola municipal Desembargador Cândido Honório participaram, nesta segunda-feira, 13/12, da palestra “Judô para vida”, com o campeão amazonense de judô, Marcelo Campbell. O evento ocorreu nos dois turnos no auditório da unidade de ensino, que está localizada no bairro Alvorada 2, zona Oeste de Manaus.

O objetivo da ação é incentivar a prática do esporte nas escolas para combater o abandono escolar. O subsecretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Campbell, pai do atleta, destacou a importância da prática do esporte e do apoio da família às crianças e adolescentes que desejam se dedicar ao esporte.

“Eu, como pai do atleta, que vai ministrar a palestra, sou muito orgulhoso. Esse momento é para mostrar para esses adolescentes que basta querer, basta se dedicar e a família também precisa dar condição aos filhos, conciliando esporte e estudo”, comentou Campbell.

Durante a palestra, o atleta conversou bastante com os adolescentes e falou tudo o que o judô proporcionou na vida dele, motivando assim os que têm interesse em praticar alguma atividade física. “O que eu quero com esse momento é motivar a garotada a ter uma perspectiva de vida dentro do judô e isso virar uma filosofia de vida para eles e quem sabe seguir carreira”, disse o judoca, acrescentando ainda que o esporte é uma forma de evitar o abandono escolar.

“Com o esporte a gente consegue trazer as crianças para dentro da escola, assim como a comunidade. Essa conexão entre escola e judô, que são dois caminhos de ensino e que desenvolve um maior contato com a sociedade. A Prefeitura de Manaus faz um serviço maravilhoso em trazer o esporte para dentro das escolas”, completou Marcelo.

Para a gestora da unidade, Elizângela Brandão, é muito importante receber esse tipo de palestra, que incentiva jovens a praticar esporte e se dedicar aos estudos. “Essas ações melhoram muito o processo de ensino aprendizagem das crianças, já que o esporte é fundamental na vida deles e aliado a educação o bom resultado é de 100%”, disse Elizângela.

O aluno Lucas Iglesias, 8, do 2º ano, aproveitou o momento para tirar várias dúvidas. “Praticar esporte é muito importante, eu faço futebol no meu condomínio e, com essa palestra, aproveitei para tirar várias dúvidas sobre como se luta”, mencionou o aluno.