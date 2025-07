Alunos do projeto Procurumim recebem Oficina de Treinamento para a Olimpíada de Robótica

Dezenove unidades de ensino, da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), de todas as zonas da cidade, participaram, nesta quarta-feira, 16/7, em tempo integral, da Oficina de Treinamento para a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada no Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologias Educacionais (Efex) Maria Helena Amazonas de Menezes, da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) da secretaria. No total, participaram 76 alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental das escolas inscritas.





A Semed terá uma participação inédita na fase regional da OBR, que acontece nos dias 13 e 14/8. O objetivo da atividade é promover oficinas de programação e treinar as equipes para a OBR. A oficina faz parte do Projeto Formativo de Letramento em Programação e Robótica, o Procurumim, realizado na rede municipal de ensino.

No encontro, os alunos, professores e coordenadores puderam conhecer um pouco do que vão enfrentar no evento. Na oportunidade, tiveram o aprendizado da programação do robô para os desafios da arena de resgate, como desviar do obstáculo, interseções, beco sem saída, rampa, gangorra, lombada e resgate de vítimas.

Uma das coordenadoras do Procurumim, Regiane Rocha, afirmou que a preocupação da Semed não é apenas de preparar os alunos para o desafio da fase regional, mas deixar um aprendizado sobre a temática para eles bem significativa.

“Essas oficinas que estão acontecendo, tanto na GTE quanto nas escolas, é um preparativo para os nossos alunos inscritos no maior evento de robótica do Brasil. Isso é inédito na Semed, com 19 escolas. A robótica trabalha as competências da Base Nacional Comum Curricular, que é a criatividade, raciocínio lógico, matemático e a autonomia. Os nossos alunos deixam de ser apenas consumidores de tecnologia e passam a produzir as próprias tecnologias, tanto aplicativos quanto robôs protótipos”, completou.

A professora de ciências e coordenadora do Centro de Tecnologia Educacional (CTE) do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, bairro São José, zona Leste, participou da oficina com cinco alunos. Para ela, é um momento importante, especial, mas de muito aprendizado para todos da escola.

“Esse evento é uma experiência única para eles, porque vão colocar em prática todo o conhecimento que foi passado nas aulas de robótica educacional de como desenvolver o pensamento computacional, trabalhar em grupo, a criatividade, o protagonismo e a autonomia. Tudo isso é trabalhado nas aulas de robótica educacional, além da linguagem técnica da robótica da programação e letramento. Para a gente, é uma honra defender a escola na OBR”, disse.

Recém-integrada ao projeto Procurumim, a aluna do 7º ano, Ana Paula dos Santos, de 13 anos, da escola municipal Santa Rosa 2, no Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste, disse que a oficina é um grande aprendizado, além da chance de aprender mais sobre robótica.

“Minha preparação está boa. Fizemos vários robôs e estamos prontos para representar e destacar nossa escola. Está sendo uma experiência única, em que estou aprendendo bastante sobre tecnologia, como montar com peças de lego, e também estou me desenvolvendo pessoalmente, inclusive melhorando a forma como me comunico”, concluiu a estudante.