Alvorada I recebe feira revitalizada do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus

Com esta, já são 11 feiras reformadas em Manaus, fruto de oito convênios firmados em 2021





O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus entregaram, nesta terça-feira (27/02), a Feira Municipal do Alvorada I, localizada na zona centro-oeste, totalmente revitalizada. Com investimento de R$ 2,09 milhões, a reforma da feira é fruto de convênio entre estado e município.

Com esta, já são 11 feiras reformadas em Manaus, fruto de oito convênios firmados em 2021. No total, serão 30 feiras e mercados, totalizando um investimento de R$ 24,8 milhões, com R$ 497 mil de contrapartida municipal.

Os recursos estaduais previstos em convênio são repassados à Prefeitura pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e fiscalizadas pelo Estado.

Outras dez feiras e mercados, que integram os convênios com o estado já foram entregues pela gestão do governador Wilson Lima. Dentre elas, a do São Francisco, o Mercado Municipal Jorge de Moraes, as feiras itinerantes Prefeito 1 e 2, a Feira Municipal do Bairro da Paz, do Quarentão, o Mini Shopping da Compensa, Feira Municipal Polivalente, Feira Municipal da Glória e feira da Ceasa.

“A inauguração da feira municipal da Alvorada é fruto do compromisso que o governador Wilson Lima tem com Manaus e com os feirantes”, afirmou o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, que representou o Governo do Amazonas no evento.

A feirante Luzia Cândido da Silva Barros, que trabalha no local há 44 anos com sua família, afirmou que a reforma melhorou a feira em todos os aspectos e que aguarda mais clientes. Seu filho, José Wagner Barros, que atua no local, afirmou que a feira precisava desse olhar e que os serviços corrigiram problemas que os feirantes enfrentavam há bastante tempo.

“A nossa feira, agora, conta com uma nova pintura e toda parte de drenagem e esgoto foi fechada, o piso foi totalmente reformado e ampliaram a praça de alimentação, abrindo espaços para mais lanchonetes, que podem trazer mais clientes. E agora a gente só agradece a essa parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus”, afirmou o feirante.

Uma das melhorias feitas na feira foi a canalização de águas servidas. O local também recebeu os serviços de pintura, substituição das telhas e da estrutura da cobertura, instalação de forro, reparos na drenagem e instalações elétricas, instalação de cerâmica, troca de portas dos banheiros e dos boxes dos lojistas.

Outros investimentos em Manaus

O Governo do Estado investe na infraestrutura da capital. Só em convênios com o Município, já são mais de R$ 820 milhões desde 2021 para melhorias na mobilidade urbana, a exemplo do Passe Livre Estudantil e obras como o complexo viário prefeito José Fernandes, entre a avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) e a rua Barão do Rio Branco, Parque das Laranjeiras, zona centro-sul, e recuperação de vias urbanas em Manaus.

Além do Rapidão Rodoanel Metropolitano, que será o maior complexo viário de Manaus quando estiver totalmente concluído, com mais de 37 quilômetros de vias rápidas e modernas interligando as zonas leste, norte e oeste da capital, facilitando o escoamento de produtos e também o turismo na região. A primeira etapa foi entregue em outubro de 2023 na zona oeste. A segunda está em execução na zona leste e a terceira em projeto para realização na zona norte.

Ainda em janeiro, o governador Wilson Lima inaugurou o Trevo do Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus, o maior da cidade, localizado na avenida dos Oitis com a Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da capital. O trevo integra a segunda etapa do Rapidão, que é a maior obra de mobilidade urbana integrada do Amazonas.