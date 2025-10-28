Alvorada resgata tradição e ganha novo ponto de aluguel de bicicletas

O bairro Alvorada volta a ser cenário de uma antiga e querida tradição: o aluguel de bicicletas. A iniciativa é do projeto Pedala Livre, que inaugurou um ponto de locação no bairro, oferecendo o serviço diariamente e incentivando o lazer e a mobilidade sustentável.





O atendimento acontece de segunda a sábado, das 8h às 18h, na Loja Pedala Livre, localizada na Rua Professora Rosa Gomes, nº 126, e aos domingos, das 13h às 20h, na Rua Rafael Assayag, nº 82, na base Pedala Livre, ambos endereços situados no Alvorada 1, próximos à Feira Coberta.

Mais do que um serviço de locação, a ação busca reviver o espírito comunitário e nostálgico das décadas de 70, 80, 90 e início dos anos 2000, quando o bairro ficou conhecido pelas bicicletas do Galego, o “Rei das Bicicletas”, e de Dona Olga, figuras lembradas com carinho por gerações de moradores.

Como funciona o aluguel

Para alugar uma bicicleta, o interessado precisa apresentar documento oficial com foto e preencher um cadastro com informações pessoais, incluindo nome completo, CPF, endereço, telefone e redes sociais. O processo também exige uma foto do cliente com a bicicleta e a assinatura de um termo de responsabilidade, garantindo segurança e controle durante o período de uso.

Os valores de locação são cobrados por hora de uso, variando conforme o modelo da bicicleta:

Amarelinha (Aro 26): R$ 20 por hora

MTB Aro 26: R$ 30 por hora

MTB Aro 29: R$ 40 por hora

No termo de uso, o ciclista declara estar ciente das regras de segurança e compromete-se a devolver o equipamento nas mesmas condições recebidas. Em caso de dano, furto ou atraso na devolução, o locatário assume total responsabilidade.

Incentivo ao ciclismo local

A proposta também tem como objetivo estimular o uso da bicicleta como meio de transporte e lazer, fortalecendo a cultura ciclística do bairro. “Queremos resgatar essa tradição do Alvorada e incentivar as pessoas a pedalar mais, seja por diversão, saúde ou economia”, afirma Fillipe Barroso, coordenador do Pedala Livre na área de aluguéis.

Os interessados podem procurar o ponto de aluguel nos endereços informados ou tirar dúvidas diretamente pelo WhatsApp (92) 98614-1751.