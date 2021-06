AM registra alta na Produção Industrial com 09 Estados em baixa, segundo IBGE

A produção industrial regional recuou em nove dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional) entre março e abril. O levantamento foi divulgado na quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, o Amazonas liderou os estados que registraram alta na produção industrial local: alta de 1,9% no período.

A principal explicação para o resultado é o baixo desempenho do setor de derivados de petróleo. A queda na produção local segue tendência nacional. Na última semana, o IBGE divulgou que a produção nacional caiu 1,3% em abril. Bahia registrou a maior queda, com recuo de 12,4%. No acumulado do ano, o estado registra perdas de quase 32%.

No recorte por região, o Nordeste teve a maior queda, de 7,8% no mês, resultado influenciado pela indústria de couro, artigos de viagens e calçados.

O Rio de Janeiro, com ganho de 1,5%. As indústrias do Espírito Santo (0,9%), Pará (0,3%), Rio Grande do Sul (0,3%) e Paraná (0,2%) também obtiveram índices positivos na passagem de março a abril.

Fonte: Brasil 61