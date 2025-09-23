Amazon.IA impulsiona modernização do TCE-AM com uso crescente entre servidores

Em apenas três meses de funcionamento, a plataforma Amazon.IA já se consolidou como um dos principais instrumentos tecnológicos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A ferramenta, exclusiva para servidores capacitados pela Escola de Contas Públicas (ECP), combina modelos de inteligência artificial generativa com sistemas internos da Corte, oferecendo recursos de análise documental, criação de textos, tradução e interação por voz, sempre com ênfase na segurança e na privacidade dos dados.


Desde o lançamento, 288 usuários já acessaram a Amazon.IA, criaram 26 assistentes personalizados, analisaram 1.707 documentos e trocaram mais de 11 mil mensagens dentro do sistema.

Segundo o diretor de Inteligência Artificial do Tribunal, Arlesson dos Anjos, o avanço reflete a curiosidade e a adesão crescente dos servidores. “Estamos indo para o terceiro mês de uso e os números só aumentam a cada semana. Os servidores estão testando, explorando as possibilidades e incorporando a Amazon.IA às rotinas de trabalho. Nosso objetivo é que todos tenham acesso à ferramenta e possam aumentar sua produtividade de forma segura”, destacou.

Novidades no sistema

Nesta semana, a plataforma recebeu o primeiro Assistente Institucional, atendendo a uma demanda da Diretoria de Recursos e Revisões (Direc). O assistente “DIREC – Base de Conhecimento” reúne 560 laudos, além do Regimento Interno, da Lei Orgânica e das Súmulas do TCE-AM, e já está disponível para consulta de todos os usuários.

A funcionalidade tem como objetivo oferecer uma busca rápida e fundamentada, auxiliando auditores na identificação do posicionamento da Diretoria de Recursos em diferentes temas. Para facilitar o acesso, a plataforma passou a contar com um menu específico para “Assistentes Institucionais”, que deve receber novas ferramentas ao longo dos próximos meses.

“O assistente vai proporcionar celeridade nas análises dos processos na fase recursal. É uma ferramenta de pesquisa que vai auxiliar e ajudar bastante nos trabalhos dos auditores de controle externo”, destacou o diretor da Direc, Marcondes Gil Nogueira.

Evolução tecnológica

A Amazon.IA sucedeu iniciativas anteriores do setor, como o ChatTCE em versão beta. Além dos quatro modelos atuais, sendo dois da OpenAI e dois do Google , a plataforma deve receber atualizações periódicas com novos modelos de inteligência artificial.

Para Arlesson dos Anjos, a trajetória é de consolidação. “São etapas necessárias. A cada avanço do mercado, buscamos oferecer produtos de mais qualidade e que sirvam melhor ao servidor. Essa evolução mostra que o TCE-AM não está apenas acompanhando, mas também se colocando à frente em inovação”, avaliou.

Compromisso institucional

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, ressaltou que a plataforma faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização.

“A Amazon.IA é resultado de um trabalho coletivo que une tecnologia e responsabilidade institucional. Nossa prioridade é oferecer ferramentas que fortaleçam a produtividade do Tribunal e, ao mesmo tempo, protejam os dados da instituição e dos cidadãos”, afirmou.

