Amazonas anuncia Fundeb 2022 para profissionais da educação

O Governo do Amazonas anunciou o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) de 2022. Com valores que chegam a R$ 17,9 mil, mais de 33,5 mil servidores terão direito ao benefício, que neste exercício totaliza R$ 235 milhões, a serem injetados na economia do estado.

Terão direito ao abono professores, pedagogos e administrativos que atuam na Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Administrativos e servidores que atuam em 20 horas receberão R$ 5.980, aqueles que trabalham 40 horas vão receber R$ 11.960, e os servidores com jornada de 60 horas terão direito a R$ 17.940.

“Ressalto o meu compromisso de continuar trabalhando para valorizar o servidor da educação. Mais uma vez, esse ano, os administrativos também receberão o abono”, afirmou o governador Wilson Lima.

O pagamento será realizado no dia 3 de janeiro de 2023. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (21/12), a secretária de Educação, Kuka Chaves, ressaltou o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos profissionais da educação.

“Com isso, o Estado do Amazonas alcança os 70% do valor regulamentado pela Lei do Fundeb, reconhecendo e valorizando a classe e agradecendo por toda a dedicação, coragem e garra”, pontuou a secretária.

Concursados

Ainda em coletiva, a titular da Secretaria de Educação falou sobre a efetivação de 5.578 servidores que estavam em estágio probatório. Do total, 50 são técnicos administrativos, 2.795 são profissionais do magistério, 2.686 são professores, 16 são assistentes técnicos, além de 31 merendeiros, um assistente social, um nutricionista e um psicólogo.

Estes servidores prestaram concurso público em 2011, 2014 e 2018, sendo a maioria dos aprovados em estágio probatório, os aprovados do certame de 2018.

A Secretaria conta com uma lista de cerca de 2 mil candidatos que ainda estão em processo de estágio probatório, sendo efetivados após o período de três anos.

PSS

A prorrogação do contrato do Processo Seletivo Simplificado (PSS) também foi anunciada. Os 5.624 temporários contratados nos processos seletivos de 2019, 2020 e 2022 terão seu tempo de trabalho garantido até 31 de dezembro de 2023.