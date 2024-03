Amazonas assume papel fundamental na construção de políticas públicas

Representantes do setor cultural do Amazonas desempenharam um papel fundamental na definição de políticas públicas para a cultura nacional durante a quarta Conferência Nacional de Cultura (CNC) em Brasília. Com uma delegação composta por 42 membros, o Amazonas teve a oportunidade de contribuir para a elaboração de diretrizes que moldarão o cenário cultural do país nos próximos dez anos.





Ao longo da conferência, os representantes amazonenses puderam defender questões de interesse local e dialogar com artistas, gestores públicos e produtores culturais de todo o Brasil. A ênfase foi dada à necessidade de políticas públicas que sejam plurais, democráticas, inclusivas e participativas, refletindo a diversidade cultural do país.

A quarta CNC marcou a retomada da participação popular na definição das políticas culturais, após um hiato desde 2013, devido ao desmantelamento do setor cultural por governos anteriores. Nove propostas apresentadas pela comitiva do Amazonas foram aprovadas, incluindo o reconhecimento unânime do “Fator Amazônico”.

O termo “Fator Amazônico” refere-se aos desafios logísticos e de infraestrutura enfrentados na região, que impactam diretamente as atividades comerciais e culturais. A sua inclusão como pauta na conferência nacional representa um avanço significativo para a valorização e o desenvolvimento cultural da Amazônia.

No total, 140 propostas foram acolhidas e debatidas durante a conferência, das quais 30 foram aprovadas. O Ministério da Cultura terá até sessenta dias para divulgar o relatório final das propostas, que serão posteriormente submetidas a consulta pública para a elaboração do Plano Nacional de Cultura (PNC).

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância estratégica da conferência para o setor cultural, especialmente após a recriação do Ministério da Cultura. O evento foi realizado em parceria com o Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e contou com o apoio de instituições como a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil).

A participação ativa da delegação amazonense na quarta CNC evidencia o compromisso do estado em contribuir para o desenvolvimento cultural do país e na construção de políticas públicas mais inclusivas e representativas.

