Amazonas Band dedica noite aos ritmos brasileiros no Teatro Amazonas

Músicas de artistas brasileiros consagrados fazem parte do repertório especial que a Amazonas Band apresentará, nesta segunda-feira (27/03), a partir das 20h, no Teatro Amazonas. A seleção musical inclui ainda hits de samba, bossa nova, tropicália e jazz. A entrada é gratuita.

O público irá prestigiar oito músicas brasileiras, sendo uma em homenagem à Praia de Ponta Negra, que é uma composição do regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, criada durante a pandemia. Além disso, os arranjos musicais são de autoria do regente; do compositor e arranjador Maestro Branco; e do trombonista americano John Fedchock.

Entre as músicas que serão apresentadas, destaque para “Tristeza”, de Haroldo Lobo e Niltinho; “Favela”, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes; e “Palco”, de Gilberto Gil.

A noite segue com “Chega de Saudade”, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, com arranjo de Rui Carvalho; “Na Cadência do Samba (Que Bonito É)”, de Luiz Bandeira, com arranjo do Maestro Branco; e “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil”, com arranjo de Rui Carvalho. Para finalizar o espetáculo, o público aprecia “Latin Import”, do trombonista americano John Fedchock.

“O show foi elaborado para receber os musicistas do MIT (Massachusetts Institute of Technology), considerada a melhor universidade do mundo há mais de 10 anos, e que estarão em Manaus, fazendo uma imersão cultural sobre a Amazônia. O repertório abrange múltiplas facetas da música brasileira. Com arranjos escritos por mim, Maestro Branco e John Fedchock, viajaremos entre o samba, a bossa nova, a Tropicália e o jazz com sabor de samba. A entrada é aberta ao público em geral”, comentou Rui Carvalho.