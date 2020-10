O Programa Amazonas de Todos foi criado pelo Governo do Estado para unir as ações realizadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUSC, a Secretaria Estadual de Assistência Social – SEAS e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza – FPS. O objetivo é potencializar a aplicação dos recursos e ampliar o alcance da política social do Governo para melhorar a qualidade de vida da população em todo o estado, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade.

MAIS DE R$ 24, 5 MILHÕES PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

Uma das primeiras ações do Amazonas de Todos é o lançamento de Editais de Fomento, que somam mais de R$ 24,5 milhões. Os editais são voltados para Organizações da Sociedade Civil – OSCs, que cuidam de crianças e jovens, idosos, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência.

MAIS RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO INTERIOR.

Por meio de cofinanciamento, os municípios do interior vão receber mais recursos do Estado para poder executar ações de proteção da população mais carente.

CRÉDITO SOLIDÁRIO

Através do Crédito Solidário, o Amazonas de Todos vai incentivar a volta ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de pequenos negócios que garantam o sustento das famílias.

CIDADANIA

Para promover a cidadania, está sendo criado um aplicativo para agendamento de serviços nos PACS e estão sendo planejadas ações para pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência e jovens em regime socioeducativo.

SEGURANÇA ALIMENTAR

O Amazonas de Todos vai garantir a segurança alimentar da população mais carente, com o funcionamento de restaurantes e cozinhas populares, além de auxílio alimentar em situações de calamidade.

