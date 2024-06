Amazonas é o sexto estado que mais avançou no Indicador Criança Alfabetizada

O Amazonas ultrapassou a meta estadual e foi o sexto estado brasileiro que mais avançou no percentual de alunos alfabetizados até o 2° ano do Ensino Fundamental em 2023. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), o Indicador Criança Alfabetizada apontou que o Amazonas cresceu 79,3% em relação a 2021; e avançou em 18,1% na comparação entre 2023 e o resultado obtido em 2019, período de pré-pandemia.





Segundo o MEC, o indicador nacional é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização, conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o qual é realizado a cada dois anos.

“A educação é uma prioridade. Se não tiver educação, a gente não consegue avançar, por exemplo, na geração de emprego; a gente não consegue avançar na oportunidade para as pessoas, principalmente para os jovens; a gente não consegue avançar no processo de justiça social. A educação transforma, a educação é fundamental e decisiva para qualquer sociedade”, ressaltou o governador Wilson Lima.

Conforme os dados do Inep, em 2023, 52% dos alunos do Amazonas foram alfabetizados até o 2° ao do Ensino Fundamental, superando a meta de 44% para o estado, mesmo índice alcançado no último resultado em período antes da pandemia (2019).

De acordo com a secretária de estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, o resultado alcançado é reflexo da dedicação dos educadores, juntamente com a gestão e familiares, bem como dos investimentos do Governo do Amazonas para a educação no estado. Ela destacou, ainda, que é um compromisso garantir um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, bem como garantir o desenvolvimento pleno dos estudantes.

“Isso é fruto de um trabalho em conjunto e do apoio e investimento por parte do nosso governador do Estado, Wilson Lima. Desde 2019, estamos juntos, no sentido de trabalhar os resultados pedagógicos, vendo o empenho de cada profissional da educação, que busca olhar para o aluno não apenas como número, mas sim de forma a impactar positivamente no ensino-aprendizagem dele (aluno). Esses resultados mostram que estamos no caminho certo”, afirmou a secretária Arlete Mendonça.

Amazonas + Alfabetizado

Em agosto de 2023, o governador Wilson Lima lançou o “Amazonas + Alfabetizado”, na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e de prefeitos e representantes dos 62 municípios do estado. Durante o evento, os chefes dos Executivos Estadual e Municipais assinaram o termo de adesão ao programa, que é uma iniciativa que integra o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada (CNCA), do Governo Federal, por meio do MEC, e tem como objetivo reforçar a qualidade do processo de alfabetização de crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, beneficiando 360 mil alunos das redes estadual e municipais do Amazonas.