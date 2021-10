Amazonas garante participação de paratletas em competições nacionais

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), destinou o patrocínio em passagens aéreas para quatro paratletas e um atleta-guia amazonenses entrarem em ação em disputas nacionais.

Rumo a Brasília para o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que acontece no sábado (23/10) e domingo (24/10), Camili Vitória, 18, representará o estado nas provas de 100m e 200m, na categoria T11. Além do lugar mais alto do pódio, a paratleta busca a classificação para o Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para início de 2022.

“Muito feliz e ansiosa também. Estou me sentindo confiante. Meu objetivo é bater o índice nacional e trazer medalhas para o Amazonas”, afirmou a corredora.

O experiente corredor Nelson Peres, 33, também estará na disputa na categoria T11 nas provas de 400m e 800m. Tanto ele quanto Camili contam com o atleta-guia Gabriel Couto.

“Eu vou guiar os dois. Para mim, realmente é uma alegria. Nós vamos estar lá fazendo o melhor para que eles tragam um bom resultado”, disse.

O trio contemplado com as passagens aéreas integra a Associação Paradesportiva do Norte (Apan), que realiza os treinamentos diários na pista de atletismo da Vila Olímpica, zona centro-oeste.

Parajiu-jitsu – Das pistas de corrida para o tatame, os amazonenses Jhonatas Machado, faixa-azul de 42 anos, e Ender Oliveira, faixa-preta de 37 anos, disputam, no sábado, a 1ª Copa Floripa de Parajiu-jitsu, em Florianópolis.

“Só agradecer à Faar, como sempre ajudando o parajiu-jitsu a estar em eventos pelo Brasil. Ao Governo do Amazonas também, na pessoa do governador Wilson Lima, que está fazendo um trabalho excelente”, ressalta Jhonatas.

Ender confia na preparação para trazer a medalha para o Amazonas. “Estou preparado para essa competição. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Consegui fazer tudo certo: dieta, alimentação, preparação física”, enfatizou.