Amazonas inaugura abrigo para proteger população em situação de rua

Para proteger as pessoas em situação de rua do contágio do novo coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), vai inaugurar um novo abrigo emergencial. O espaço será temporário.

O abrigo é direcionado à população em situação de rua, na área da Concentração do Sambódromo, zona centro-oeste de Manaus. Ao todo, 150 pessoas dessa população em vulnerabilidade devem ser abrigadas no espaço.

O abrigo segue todas as especificações e protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde e organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).