Amazonas recebe mais 47.500 doses da vacina AstraZeneca

Em meio a mais uma edição do “Vacina Amazonas”, o Governo do Estado recebeu mais um lote de vacinas com 47.500 doses do tipo AstraZeneca, nesta quarta-feira (30/06). A entrega faz parte da 41ª pauta de distribuição, realizada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde (MS).

Simultaneamente à entrega, o Governo do Amazonas está realizando a segunda edição do “Vacina Amazonas”, em Manaus, iniciado às 18h de terça-feira (29/96). Para a enfermeira Josy Dias, do Programa Estadual de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), a chegada de mais doses é muito importante para prosseguir com a vacinação acelerada.

“Essas doses que estamos recebendo hoje, no caso, são importantes no trabalho do avançar, tanto do Ministério da Saúde, como também do Governo do Estado, onde temos trabalhado para avançar não só na capital, como em todo o interior, fazendo todo o trabalho logístico e o apoio, inclusive, com o envio dessas doses para os municípios de difícil acesso”, afirmou a enfermeira.

As doses foram transportadas de Campinas (SP) para Manaus (AM), pelo voo AD 4677, da companhia Aérea Azul, após o desembarque, a remessa de imunizantes produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi escoltada pela Polícia Federal até a sede da FVS-AM.

Mutirão – A segunda edição do “Vacina Amazonas”, em Manaus, já aplicou mais de 43 mil doses, até o início da tarde. Está é a quinta edição do mutirão que já foi realizado também nos municípios de Manacapuru, Novo Airão e Parintins.