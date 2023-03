Amazonas recebe mais 97,2 mil novas doses da vacina Bivalente

Mais 97.200 doses de vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 chegaram ao Amazonas e serão utilizadas nas campanhas de vacinação contra a doença nos municípios do estado. As vacinas bivalentes protegem contra o vírus original da Covid-19, além da ômicron e as subvariantes dela.

As doses chegaram a Manaus, na quinta-feira (02/03), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foram escoltadas até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“Com a vacinação, é possível reduzir significativamente o número de casos, além do agravamento dos quadros clínicos, prevenindo hospitalizações e óbitos. A vacina é ferramenta crucial na luta contra a pandemia”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Quem pode tomar a bivalente

A vacinação com as doses bivalentes ocorre em fases. O esquema vacinal para os grupos prioritários é de uma dose de vacina bivalente (reforço) para as pessoas que apresentarem, pelo menos, o esquema primário de duas doses com vacinas monovalentes.

Quem não faz parte dos grupos prioritários deve concluir a imunização com doses monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou do esquema primário com monovalentes.

Os grupos prioritários são: Pessoas a partir de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, como asilos, com idade a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores destas instituições; imunocomprometidos; comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas; gestantes e puérperas.