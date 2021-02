Amazonas recebe mais de 90 mil doses da Coronavac neste domingo

Aproximadamente 96,2 mil doses da Coronavac chegam ao Amazonas neste domingo (6) para combater a covid-19, conforme o Ministério da Saúde. O imunizante é produzido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Do total de vacinas, parte é referente ao Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e outra é do Fundo Estratégico criado com 5% do total de vacinas, usado para atender os casos prioritários mais graves da pandemia. Os imunizantes serão distribuídos pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) para os municípios.

Além da Coronavac, o Amazonas já recebeu as vacinas da AstraZeneca.