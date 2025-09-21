Amazonas receberá R$ 3,3 milhões para ampliar atendimento a pessoas com autismo

Na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09), o Ministério da Saúde anunciou a nova linha de cuidado para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em diagnóstico precoce e intervenções antecipadas.





Para o Amazonas, foram destinados R\$ 3,3 milhões para fortalecer a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), com habilitação de um novo Centro Especializado em Reabilitação (CER) em Manaus e custeio extra de 20% para outros dois centros.

No país, o investimento total será de R\$ 72 milhões para 71 novos serviços da RCPD, beneficiando 18 estados e o Distrito Federal. Destacam-se:

23 novos CERs habilitados

33 CERs com aumento de custeio

15 veículos adaptados para transporte sanitário

8 ampliações de CERs existentes

Além disso, o Novo PAC Saúde vai financiar a construção de mais 23 CERs, totalizando 53 unidades com investimento de R\$ 207 milhões. Os novos centros terão ambientes inovadores, como salas multissensoriais.

A nova linha de cuidado prevê rastreio de sinais de TEA em crianças de 16 a 30 meses na atenção primária, com uso do questionário M-CHAT, disponível na Caderneta Digital da Criança e no e-SUS. A intervenção precoce poderá começar antes mesmo do diagnóstico fechado.

O Ministério também reforça o uso do Projeto Terapêutico Singular (PTS) para planos de cuidado individualizados e inicia a implementação do programa da OMS de treinamento de cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento.

Segundo o IBGE, cerca de 1,2% da população brasileira tem TEA, sendo 71% com outras deficiências associadas, o que reforça a importância de ações integradas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República