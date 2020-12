Amazonas registra maior alta em exportações desde 2014

Mesmo com os impactos negativos causados pela pandemia do coronavírus, o volume de exportações no Amazonas registrou aumento, com outubro sendo o mês com o maior volume do ano e o maior já registrado desde junho de 2014. Os dados da Balança Comercial deste mês, elaborados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com o secretário titular da Sedecti, Jório Veiga Filho, o atual resultado da Balança Comercial representa um movimento claro de reação das empresas e um sinal de retomada da economia. “É com muita satisfação que vemos o crescimento das exportações no Amazonas, já representando de janeiro a outubro de 2020, um aumento de US$ 70 milhões. É praticamente um mês de exportações, na média com relação a 2019, e também o alcance de US$ 84 milhões no mês de outubro é o maior valor já exportado num só mês desde junho de 2014. Isso comprova que as empresas conseguiram reagir bem, apesar de um ano tão complexo com a pandemia e que levou a tantas mudanças no nosso cenário econômico”, destacou o secretário.

O volume de exportações alcançou o total de US$ 85,33 milhões. Em setembro, esse número foi de US$ 67,97 milhões. As exportações apresentaram crescimento em comparação tanto com setembro de 2020 (25,72%) quanto em comparação a outubro de 2019 (37,94%). Esse impulso se deve ao crescimento de produtos do tipo “ouro e outras turbinas a gás”, segundo a Balança Comercial.

Os principais produtos exportados identificados na Balança Comercial foram: ouro manufaturado (US$ 15,33 milhões), com participação de 17,96% e variação de 27,57%, em relação ao mês de setembro de 2019, e de 662,43%, em relação a outubro de 2019; e “outras preparações alimentícias”, itens que aparecem registrando um total de US$ 10,14 milhões, com participação de 11,88%, e com variação de 10,65% em relação ao mês anterior, e de -36,66% em relação a outubro de 2019. A Colômbia aparece como principal país de destino desses produtos, registrando participação de 32,20%.

Além da Alemanha, o Amazonas também exportou para 59 países e importou de 73. Também no mês de outubro, a Venezuela se destacou como principal destino das exportações amazonenses (27,31%), registrando o volume de US$ 23,31 milhões. Os principais produtos exportados foram classificados como açúcares de cana, equivalente a 16,26% das exportações para aquele país sul-americano.