Amazonas Shopping funcionará em horário normal no feriado da padroeira de Manaus

O Amazonas Shopping funcionará em horário normal no feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus, nesta terça-feira (08). As lojas do centro de compras, assim como as operações da Praça de Alimentação, abrirão das 10h às 22h. O supermercado Carrefour funcionará das 8h às 22h.

Para quem for visitar o centro de compras com a família, uma programação especial de Natal foi preparada. O Papai Noel está recebendo os visitantes para fotos. Além do espaço para as crianças e adultos registrarem a visita ao bom velhinho, o centro de compras também preparou um local exclusivo para os pets. Dessa forma toda a família pode se divertir no passeio.

O Papai Noel ficará no Amazonas Shopping até o dia 24 de dezembro. Ele atende ao público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h. O Amazonas Shopping adotou todas as medidas de segurança para garantir o encontro do Papai Noel com famílias.

O bom velhinho e suas assistentes estão usando máscara e face shield. O trono do bom velhinho está separado por um acrílico do local destinado para os clientes fazerem fotos. A fila é organizada para manter o distanciamento recomendado e ao entrar todos são orientados a higienizar as mãos com álcool em gel.

Quem visitar o Papai Noel também pode se divertir e registrar belas fotos na decoração de Natal. Repleta de luzes, cores e elementos tradicionais do Natal, como as bolas e laços, a decoração surpreende os visitantes.

O espaço é interativo e permite a reunião dos amigos e famílias, com total segurança. Os detalhes da decoração podem ser vistos em todo o shopping. Na Praça Central de Eventos, além da tradicional árvore natalina, estão instaladas atrações para a diversão das crianças.

A decoração pode ser visitada gratuitamente de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h. Outra surpresa da decoração é o palco, onde uma banda de bonecos de Papai Noel interage com as tradicionais canções natalinas, ao mesmo tempo em que a iluminação segue o ritmo tocado. As apresentações musicais acontecem ao longo do dia.