Amazonas tem 13,7 mil contratos de empréstimos no Crédito do Trabalhador

O Amazonas possui 13,7 mil contratos negociados no novo consignado do Crédito do Trabalhador. Os acordos foram firmados no período de 21 de março a 3 de abril.





Disponível por meio da Carteira de Trabalho Digital, o programa oferece taxas de juros mais baixas a trabalhadores com carteira assinada. O total emprestado ultrapassa R$ 76 milhões no estado, com valor médio por empréstimo de R$ 5.512,93 e parcelas e prazo de pagamento médios de R$ 338,28 e 16 meses.

Para o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), o novo consignado inaugura um novo horizonte e uma nova cultura em torno dos empréstimos bancários. “O Crédito do Trabalhador traz uma nova cultura de crédito e a cada dia tem se consolidado com sucesso, com novos bancos entrando, oferecendo taxas mais baixas e reduzindo dívidas dos trabalhadores”, comemora Luiz Marinho. A pasta alerta que os trabalhadores precisam ter calma e esperar pelas 24 horas para receber todas as propostas e, com isso, optar pela mais vantajosa.

Para obter o crédito, as instituições financeiras consideram fatores como tempo de trabalho, salário e as garantias oferecidas pelo trabalhador na solicitação do empréstimo. O trabalhador pode utilizar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia, mas também tem a opção de não oferecer nenhuma garantia. Com base nesses critérios, os bancos avaliam o risco e definem a liberação do crédito. Além disso, o valor das parcelas não pode ultrapassar 35% da renda mensal do trabalhador.