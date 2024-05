Amazonas tem 639,1 mil beneficiados pelo Bolsa Família

Os 639.167 beneficiários do Bolsa Família nos 62 municípios do Amazonas começaram a receber os repasses de maio ontem (17). Três municípios amazonenses estão incluídos nas ações de enfrentamento a desastres e receberão pagamento unificado.





O valor total do repasse para os três municípios é de R$ 12 milhões e chega a mais de 14,4 mil famílias. Para os demais municípios do Amazonas, os repasses seguem de forma escalonada, de acordo com o fim do NIS de cada integrante.xa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os R$ 45,8 milhões.

O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o fim do mês (confira tabela). O valor médio do benefício no estado é de R$ 742,84, a partir de um investimento de R$ 474,5 milhões do Governo Federal.