Amazonastur e Politur fiscalizam embarcações no Porto de Manaus

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, na manhã deste sábado (24/04), uma ação de sensibilização na região do Porto de Manaus, no Centro da capital. O objetivo era verificar o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 nas embarcações. A ação integrada do Governo do Amazonas contou com o apoio da Polícia Turística da Polícia Militar (Politur).

O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, acompanhou a ação e ressaltou a importância da conscientização dos operadores do turismo para a atuação legalizada, além de se conscientizar a população para que busque empresas que fazem parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

“Nós buscamos fazer esse trabalho de conscientização, de incentivo à legalização e de apoio ao turismo regional. É uma ação importante, com o apoio da Politur e dos demais órgãos de controle. Nessa ação, mostramos que a Amazonastur está aqui com o intuito de colaborar, jamais de prejudicar, e de incentivar a todos para que a gente tenha um turismo seguro, um turismo legal e que propicie experiência e uma memória afetiva de retorno para essas atividades turísticas”, destacou.

Durante a ação de sensibilização, os servidores da Amazonastur verificam se o prestador de serviço está formalizado e, consequentemente, se faz parte do Cadastur. Também são analisados o cumprimento dos protocolos de biossegurança e a lista de passageiros das embarcações. A ação será realizada todos os finais de semana em pontos estratégicos, que serão definidos pela equipe da instituição. Os portos do Ceasa e do São Raimundo também serão fiscalizados.

A proprietária de uma agência de turismo, Elena Silva, disse que esse tipo de fiscalização é importante para combater o transporte ilegal.

“Isso ajuda na organização do turismo. É muito importante essa fiscalização para ver quem está organizado, quem é clandestino, porque tem muitos piratas trabalhando que não têm Cadastur, bagunçado o turismo. Então é muito importante a fiscalização”, acrescentou Elena.