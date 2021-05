Amazonastur: Há 18 anos promovendo o turismo amazonense

Neste dia 9 de maio, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) chega à maioridade. Ao longo dos 18 anos de história, o trabalho da instituição é voltado para o planejamento de ações estratégicas e de execução de políticas públicas que potencializem o turismo no Estado. Nesse período, houve um crescimento exponencial no quantitativo de turistas que visitam o Amazonas, saindo de pouco mais de 203 mil, em 2003, para 624.744, em 2019, um crescimento de mais de 200 %.

A expansão no quantitativo de turistas contribuiu para o aumento da movimentação financeira que contempla todo o setor do turismo, do micro ao grande empresário do ramo hoteleiro. Em 2003, ano de criação da Amazonastur, o Estado movimentava pouco mais de R$ 80 milhões no setor; em 2019, o impacto na economia passou de R$ 1 bilhão.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, para se chegar a esse crescimento e consequente movimentação financeira, há um trabalho estratégico de captação de dados que contribuem para o desenvolvimento e realização de ações, de planejamento e execução de atividades que potencializem o turismo.

“Todo esse trabalho é feito de forma integrada pelas áreas estratégicas da Amazonastur. É com competência e compromisso que continuaremos trabalhando para fortalecer o turismo do nosso estado, valorizando as pessoas e o potencial da nossa região, a fim de que o turismo vire a matriz econômica do Amazonas. Fico feliz em fazer parte dessa história e em poder advogar essa causa”, destacou o presidente.

Promoção – A promoção do destino Amazonas para o Brasil e mundo é coordenada pela Diretoria de Marketing, que atua com base em dados estatísticos levantados pela própria Amazonastur e, também, com informações da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Japão são os mercados prioritários dessa promoção, tendo em vista que a maior parte dos turistas estrangeiros são desses países.

“Nesse mercado internacional, o grande foco que eles procuram aqui no nosso destino é o turismo de aventura, pesca esportiva e também a parte cultural. Para cada mercado que a gente trabalha a imagem do Estado, é feito todo um fortalecimento institucional com operadores de turismo daquele mercado [país]”, disse a diretora de marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego. Já no mercado nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Roraima e Distrito Federal dominam a origem dos turistas que visitam o Amazonas.

A estratégia de promoção da região também contempla a realização de treinamentos com agentes de viagens e operadores de turismo de outros países e de outros estados do Brasil. Ao longo dos 18 anos de atuação, 1.600 operadores de turismo foram capacitados nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Chile, Canadá e nos Estados de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Porto Velho, Rio Branco, Roraima e Santa Catarina. Os treinamentos foram realizados com o objetivo de apresentar e vender o destino Amazonas.

Potencialidades – Para realizar a transformação das potencialidades turísticas em produto viável, a Amazonastur, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Turismo, realiza uma ação que pode ser resumida em três principais ações: capacitação, legalização e projetos. Ao identificar um potencial turístico, a empresa realiza todo um trabalho para identificar quais as necessidades desse potencial para que seja transformado em um produto turístico. Essa avaliação analisa e desenvolve diversas ações de promoção, entre elas, capacitação, legalização, além de infraestrutura.

“Nós identificamos os potenciais produtos que podem ser desenvolvidos e os produtos que o município já possui. Existem muitos produtos que os municípios desenvolvem por intuição. É feito todo um levantamento com as prefeituras, trabalhando com nossos técnicos. Entrevistamos as pessoas para saber o que elas pensam e o que elas querem, além de também verificarmos as necessidades de capacitação, qualificação, curso, o que que esse município precisa”, acrescentou Denise Bezerra, diretora de Desenvolvimento do Turismo.

As capacitações promovidas pela Amazonastur são realizadas por diversas instituições parceiras, entre elas, sistema S, Governo do Estado, Governo Federal e prefeituras. Ao longo dos 18 anos de atuação, 26 mil pessoas profissionais que atuam ou pretendiam atuar no turismo foram alcançadas em todo o Amazonas.

A Amazonastur também garantiu a implantação de 34 projetos de infraestrutura que potencializam o turismo em diversos municípios do estado, entre eles estão: Centros de Atendimento ao Turista, Centros Receptivos Fluviais, pousadas, sinalização turística, terminais fluviais, trilhas e anfiteatro.

Centro de Convenções – Na última semana de abril deste ano, foi inaugurada a segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV). Juntamente com a primeira fase, o complexo passa a ter capacidade para 10 mil pessoas simultaneamente, consolidando-se como o maior centro convenções na Região Norte. Assim que a pandemia desacelere a ponto das autoridades sanitárias autorizem a realização de eventos, a estrutura vai aquecer o mercado e credenciar o Amazonas para receber realizações de grande porte, inclusive internacionais.

Projetos em andamento – Atualmente, a instituição tem como principal foco o Plano Emergencial de Retomada do Turismo, que está sendo desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O plano prevê a implantação de ações em curto, médio e longo prazo para o setor e busca estabelecer diretrizes para o fomento e prevê uma ação estratégica dividida em três fases: Resposta, Estabilização e Retomada. O objetivo é reduzir os impactos da pandemia no turismo da região.

Com o objetivo de nortear as ações de planejamento e execução das atividades turísticas, a Amazonastur, em parceria com a FGV, está em processo de elaboração do Plano Estadual do Turismo, garantindo o planejamento estratégico para investimento no setor.

Na área da infraestrutura, está em andamento no município de Barcelos a obra de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do aeroporto da cidade. O município é um dos principais destinos de pesca esportiva, em rio, no Brasil, recebendo cerca de 10 mil turistas por temporada. Para a cidade de Parintins, a Amazonastur conseguiu recurso do Ministério do Turismo (MTur) para a construção do Museu dos Bois, que está na fase de execução do projeto.