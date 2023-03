Amazonastur realiza o primeiro ‘Turismo em Movimento’ de 2023, em Barcelos

A primeira edição do “Turismo em Movimento”, deste ano, desembarca em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (13/03). O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), leva para o município um mutirão de serviços como a formalização empresarial, gestão, financiamento, licenciamentos, reuniões técnicas, entre outros.

Barcelos é o destino oficial da pesca esportiva e a Amazonastur busca promover o crescimento empresarial turístico na região. Dentre as atividades que serão desenvolvidas nos cinco dias do “Turismo em Movimento” está também a regularização no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

“O ‘Turismo em Movimento’ é uma ação do Governo do Estado, que é articulada pela Amazonastur com diversos parceiros, e promove o aumento da formalização do segmento do turismo. São linhas de financiamento, qualificação, orientação, entre outras atividades”, adiantou o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

Além da Prefeitura de Barcelos, integram o “Turismo em Movimento” órgãos como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Política Turística do Amazonas (Politur), Banco da Amazônia (Basa), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Programação

A primeira atividade da programação é sessão de negócios, que oferta atendimentos nesta segunda (13/03), de 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede do município. Na ocasião, serão realizadas a negociação de potencialidades, parcerias de mercado e comerciais.

A diretora do Departamento de Turismo da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha, destacou a importância da ação em Barcelos, destino da pesca esportiva.

“Levamos o olhar técnico da Amazonastur para verificar as demandas e ações estratégicas de Barcelos e operadores de turismo, onde eles vão conhecer os potenciais do local e conseguir então fechar pacotes, colocar atrativos e serviços disponíveis dentro de pacotes para que seja vendido de forma nacional e internacional”, explicou a diretora.