Amazonense cria a nova rede social ‘FeedBrasil’ com capacidade para competir com as gigantes do mundo

O cenário das redes sociais no Brasil acaba de ganhar um novo reforço, o Feed Brasil, uma plataforma criada especialmente para os brasileiros, com foco em liberdade, engajamento real e oportunidades para divulgação de conteúdo jornalístico regional e nacional.





Se você ainda não conhece, o Feed Brasil não é só “mais uma rede social”. Ele nasce com uma proposta clara: valorizar o conteúdo nacional, conectar pessoas de forma leve e dar espaço para todos — desde quem quer só postar momentos do dia a dia até quem vive de criar e monetizar conteúdo.

O que torna o Feed Brasil diferente?

Timeline inteligente que prioriza engajamento verdadeiro e indexável no Google;

Espaço para reels, fotos, vídeos, links, enquetes, empregos, classificados marketplace, eventos, blogs, ofertas, vaquinhas, páginas, grupos e cursos;

Ambiente seguro, com ferramentas de proteção ao usuário e configuração individual de privacidade;

Monetização para criadores (inclusive com recursos como um sistema de afiliados, perfís e páginas fechadas para monetização de conteúdos exclusivos, divulgação de vaquinhas. e gorjetas e páginas monetizadas parecido com OnlyFans);

Interface leve e rápida, que funciona bem até em conexões mais simples.

Um projeto brasileiro para brasileiros

Enquanto redes estrangeiras muitas vezes não olham para as necessidades do público daqui, o Feed Brasil nasce com o DNA verde e amarelo. Isso significa: mais espaço para as tendências locais, memes do momento, discussões relevantes no Brasil e oportunidades reais para divulgação de nogócios regionais.

Por que vale a pena criar uma conta?

Além de ser gratuita, a rede oferece um recurso que as gigantes não entregam mais, o conteúdo de seus usuários menores.

A rede social Feed Brasil também é ideal para blogueiros, jornalistas e assessores de imprensa que queiram divulgar os links de conteúdos postados em seus sites e blogs e releases de seus clientes.

Como acessar o Feed Brasil?

Basta entrar em feedbrasil.com.br, criar seu perfil e começar a postar. Você também pode acompanhar páginas e grupos de outros criadores e divulgadores de conteúdo como portais de notícias e empresas locais, que já estão apostando na novidad

Fonte: Manaus Alerta