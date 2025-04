Amazonense Doriandson Talmaturgo conquista ouro na etapa de Miami da New Breed

O lutador amazonense Doriandson de Lira Talmaturgo foi um dos destaques da etapa de Miami da competição organizada pela New Breed Jiu-Jitsu Federation. Os combates aconteceram no último sábado, 19 de abril, no Centro de Convenções do Aeroporto de Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.





Dorianson é faixa preta oriundo de Manaus, Amazonas, e teve na base de jiu-jítsu na academia do mestre Cristiano Carioca. Hoje com 32 anos, ele luta no peso leve (Adulto e Máster) e representa a academia Helton Silva Martial Arts, empreendimento liderado pelo professor amazonense Helton Henrique Silva e que fica localizado na cidade de Wellington, no estado da Flórida.

Na disputa da medalha de ouro no evento da New Breed Jiu-Jitsu Federation, o amazonense venceu o norte-americano Emilio Suarez (Lay’s Warriors One Punch Fitness). A vitória foi por finalização em arm lock (chave de braço).

“Feliz pela vitória e por mais essa conquista de uma medalha de ouro nos Estados Unidos. Eu gosto de competir e isso me ajuda muito o meu desenvolvimento como atleta e professor”, disse o campeão, que é uma das referências técnicas da equipe Helton Silva Martial Arts.

Com a medalha de ouro no peito, Doriandson retoma os treinamentos na Helton Silva Martial Arts nesta semana. Seu próximo desafio internacional é a participação no Open de Miami da IBJJF, a maior federação da modalidade. O evento acontece entre os dias 10 e 11 de maio, no Centro Comunitário de Miami Springs.

Formando campeões

Radicado nos Estados Unidos há sete anos e meio, Helton Henrique Silva (ex-lutador de Wrestling e ex-presidente da Federação Amazonense de Luta Olímpica) é o líder de uma prestigiada academia com mais de 300 alunos. A academia funciona desde 2021, com aulas de jiu-jítsu, kickboxing e MMA para crianças, adultos e mulheres.

“O Doriandson é um atleta que iniciou comigo quando tinha 15 anos de idade na luta olímpica no nosso antigo projeto social na academia Top Life (Campos Elíseos). A primeira viagem dele foi para um Brasileiro de Wrestling para representar nosso e estado e agora está aqui nos Estados Unidos mostrando o seu trabalho e o seu valor no esporte”, destacou o professor Helton Silva.