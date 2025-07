Amazonense Natália Oliveira é campeã do STF Combat 57, em São Paulo

Brilhou novamente a estrela do maior talento do Muay Thai do Amazonas na atualidade. Natália Oliveira da Silva (MSP/ RFT/Spartan Muay Thai) foi um dos destaques do SFT Combat 57, realizado na noite de sábado (19/07), em São Paulo.





A organização, que junta um mix de MMA, Grappling e XTreme, contou com nove combates de alto nível e a manauara de apenas 18 anos mostrou novamente seu valor num evento de envergadura nacional e com transmissão ao vivo pela Band Sports.

Natália Oliveira enfrentou Laysa da Silva (São Paulo), valendo pela categoria palha (até 52,2 kg). O combate foi pela modalidade Xtreme (kickboxing com luvas de MMA). A amazonense foi dominante nos três rounds e venceu o combate por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28). A vitória consolida o nome da atleta do Amazonas entre as postulantes ao cinturão da categoria.

DNA da luta

A manauara é filha do professor Ricardo Thai (líder da academia Spartan Muay Thai e presidente da Federação de Muay Thai do Amazonas). Atualmente, ela mora no Rio de Janeiro, onde treina com os professores Rafael Vinícius (head coach, equipe de MMA feminino MSP) e Márcio Cromado (RFT, luta livre). O staff é completado pelos professores Bruno lunau (jiu-jítsu), Leonardo Chocolate (wrestling) e Daniel Martins (preparador físico).

“Estou muito feliz com essa vitória, para mim uma das maiores vitórias da minha carreira e não vou parar por aqui. Muito obrigada, SFT, pela oportunidade e espero voltar aqui mais vezes. Gostei muito dessa luta, mas espero voltar bem melhor da próxima”, disse a campeã, logo após receber seu merecido troféu da organização.

Voando alto

Com a consagração em São Paulo, Natália Oliveira aumenta sua galeria de conquistas e mira voos ainda mais altos na promissora carreira. A atleta recebe apoio e incentivo de Roberto Dinamite, liderança política com trabalho junto a projetos sociais de Manaus, além da Prefeitura de Manaus (Semjel) e Fighter Store (loja de fight wear em Manaus).

A campeã do SFT Combat 57 também está recebendo suporte e acompanhamento da assessoria Emanuel Sports & Marketing, para potencializar seus resultados e sua visibilidade junto à mídia esportiva.

Os principais títulos de Natália Oliveira: