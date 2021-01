Amazonenses mostram solidariedade com apoio a familiares e profissionais da saúde

Neste pico da Covid-19, as ações voluntárias mostram a solidariedade dos amazonenses com profissionais e pacientes atendidos no SUS

A ação voluntária da população manauara tem sido significativa e fundamental para as políticas de combate à Covid-19, já tendo arrecadado mais de 12,3 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI) à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que distribui para todas as unidades da rede estadual de saúde.

A todo momento chegam nos hospitais pessoas dispostas a dar suporte a parentes dos pacientes e profissionais da saúde, seja para dar alimentos, bebidas ou EPIs, conforme a solidariedade de cada um. Atitudes como estas ajudam a acalentar o coração daqueles que estão apreensivos.

Rodrigo Pereira, que tem uma conta profissional no Instagram, conseguiu arrecadar dinheiro para ajudar na doação de alimentos. De acordo com Rodrigo, são 10 pessoas trabalhando diretamente na arrecadação de itens como alimentos para doação.

“Neste momento tão difícil precisamos ser cada vez mais empáticos. É um momento de muita reflexão, e vejo que não custa nada ajudar as pessoas que estão apreensivas e cansadas por estarem acompanhando seus parentes nos hospitais, e também, obviamente ajudando os profissionais da saúde”, declarou Rodrigo, que estava doando alimentos no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado.

Seriedade – Para o secretário executivo de Controle Interno na Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM), Sílvio Romano, é importante que as pessoas saibam que as doações são devidamente distribuídas nas redes hospitalares de Manaus. Além disso, o secretário executivo ressalta a necessidade da não divulgação de notícias falsas quando se trata das doações.

“É preciso ter atenção e não compartilhar mensagens se não tem a certeza de sua veracidade, assim conseguiremos evitar as confusões que estão sendo apresentadas com as falsas informações”, afirmou o secretário executivo se referindo às últimas fake news sobre doações de EPIs, alimentos e remédios.

Alimentos, EPIs e medicamentos – Nos últimos dias, a SES-AM também passou a ser procurada para diversos tipos de doações e estabeleceu um canal para concentrar a solidariedade da população com o Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas.

As doações voluntárias de EPIs, medicamentos e insumos descartáveis podem ser feitas para a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), sendo necessário agendar previamente a entrega dos donativos, por meio dos contatos (92) 98404-1860, 98123-5746 ou 99213-5586.

Já pessoas interessadas em doar itens não perecíveis, como alimentos prontos, podem fazer a doação diretamente às unidades de saúde, mas a secretaria orienta que os voluntários façam as entregas diretamente aos diretores das redes hospitalares.

Denúncias – De acordo com a SEAS-AM, as denúncias de desvio de doações podem ser realizadas via e-mail: [email protected] No corpo do e-mail é necessário apresentar registros fotográficos.