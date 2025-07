Amazonenses recebem alerta sobre a importância da vacinação contra a influenza

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), alerta a população para reforçar a prevenção contra a influenza, por meio da vacinação. O alerta ocorre diante da baixa cobertura vacinal no estado.





Até esta quarta-feira (23/07), 67,5% do público-alvo havia tomado a vacina contra a influenza no Amazonas. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de alcance de 90%.

“A vacinação é a principal forma para evitar agravamento dos casos. Precisamos ampliar a cobertura vacinal. A vacinação é uma medida segura, eficaz e que salva vidas”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, acrescentando que a campanha contra a doença está disponível até 31 de julho no estado.

A vacina contra a influenza está disponível, gratuitamente, nas unidades de saúde do Amazonas com postos de vacinação. O público prioritário é formado por crianças, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas vivendo em terras indígenas.

A gerente de Imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, Angela Desirée, acrescenta sobre a documentação necessária para atualizar os esquemas vacinais. “Pai, mãe ou responsável, leve documento de identificação pessoal e a caderneta de vacinação e busque a vacinação”, afirma

A técnica em enfermagem Ivone Bacelar, levou a filha, Ísis Bacelar, de 6 meses de idade, para receber a vacina contra a influenza no mês de junho, em Manaus. “É uma bebê, com imunidade ainda em formação. Estou sempre de olho no tempo certo da aplicação das vacinas”, disse.

Além da vacinação, a orientação da FVS-RCP é que a população mantenha os cuidados de prevenção a doenças respiratórias, como higienização das mãos e etiqueta respiratória (cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar).