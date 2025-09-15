Amazônia perdeu quase 50 milhões de hectares de floresta em 40 anos, aponta MapBiomas

A Amazônia brasileira, maior bioma do país com 421 milhões de hectares (49,5% do território nacional), perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024 — uma redução de 13%. Desse total, quase 50 milhões de hectares correspondem a formações florestais. Os dados são da Coleção 10 do MapBiomas, que mapeia anualmente a cobertura e o uso da terra com base em imagens de satélite.





O levantamento alerta que o bioma se aproxima do “ponto de não retorno”, estimado entre 20% e 25% de perda de cobertura florestal. “Já podemos perceber impactos dessa degradação, como a maior secura das áreas úmidas”, afirma Bruno Ferreira, do MapBiomas. Entre 1985 e 2024, essas áreas (incluindo rios, mangues e campos alagáveis) encolheram 2,6 milhões de hectares. Oito dos dez anos mais secos registrados ocorreram na última década.

A antropização da Amazônia é recente e acelerada: 83% da área modificada se deu nas últimas quatro décadas. Os usos humanos do solo aumentaram 471% no período (+57 milhões de hectares), puxados pelo avanço de pastagens (de 12,3 milhões para 56,1 milhões de hectares, +355%). A agricultura cresceu 44 vezes (de 180 mil para 7,9 milhões de hectares) e a silvicultura mais de 110 vezes (de 3,2 mil para 352 mil hectares). A mineração também se expandiu fortemente (de 26 mil para 444 mil hectares).

A soja lidera a agricultura na região, ocupando 5,9 milhões de hectares em 2024 — 74% das áreas convertidas. Após a moratória da soja em 2008, a expansão se deu majoritariamente sobre áreas já abertas, sobretudo pastagens.

Rondônia é o estado que mais converteu vegetação nativa em pastagens: de 7% do território, em 1985, para 37% em 2024. Hoje, é também o estado da Amazônia com menor proporção de vegetação nativa (60%), à frente de Mato Grosso (62%), Tocantins (65%) e Maranhão (67%). A região AMACRO (Amazonas, Acre e Rondônia) concentrou 14% da perda líquida de vegetação nativa em 40 anos.

Em 2024, apenas 2% da vegetação nativa da Amazônia era secundária — áreas já desmatadas em regeneração. Mesmo assim, 88% do desmatamento no bioma no ano passado ocorreu sobre vegetação primária.