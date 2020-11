Amazônia registrou o pior desmatamento dos últimos 10 anos em outubro

A Amazônia registrou em outubro o pior desmatamento dos últimos dez anos. O levantamento é do Instituto Imazon, que indicou 890 quilômetros quadrados de queimadas.

O número apontado pelos satélites representa uma alta de quase 50% em comparação a outubro do ano passado. No balanço do ano, o Imazon também constatou aumento de 23% no desmate.

O estado que mais desmatou foi o Pará: 53%. Seguido por Rondônia (12%), Acre (9%), Mato Grosso (9%) e Amazonas (9%).

O Imazon detectou desmatamento em terras indígenas, unidades de conservação, assentamentos e, principalmente, em áreas privadas ou em estágio de posse, onde, segundo os pesquisadores, é mais fácil identificar o responsável por meio do Cadastro Ambiental Rural, um documento em que produtores rurais se autodeclaram donos das terras.

O Ministério do Meio Ambiente declarou que o governo federal, por meio do Conselho da Amazônia, tem feito diversas ações para combater os crimes ambientais.