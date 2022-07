Amazônia tem mês de junho com maior número de queimadas desde 2007

A Amazônia ardeu em chamas no mês de junho, com 2.430 focos de calor computados. Este é o maior número em 15 anos, segundo dados atualizados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

No acumulado do ano, já são 7.401 focos registrados, cifra 15% maior do que o mesmo período do ano passado. Quando foram computados 6.387 focos entre janeiro e junho.

O mês de junho marca o início da estação seca no bioma, mas ainda não o período mais crítico. Os maiores números de queimadas e desmatamento são historicamente registrados entre agosto e novembro. É quando a estiagem no bioma se intensifica, facilitando as mudanças no uso do solo e dando combustível às chamas.

Fonte:oeco