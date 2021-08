Amazônia tem quase cinco mil focos de queimadas em julho, segundo o Inpe

Somente no mês de julho, a Amazônia registrou 4.977 focos de incêndio. Esse número representa uma alta de 116% em comparação com os focos registrados em junho, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A quantidade de incêndios aumentou a partir de maio. De janeiro a maio foram desmatados 2,4 mil quilômetros quadrados.

A previsão é de que os números possam aumentar a partir deste mês, se mantendo em nível elevado até novembro.

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e o Woodwell Climate Resea calculam que quase 5 mil quilômetros quadrados estão em risco de serem queimados. O período seco colabora muito para o desmatamento.