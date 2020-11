Amazonino e David confirmam presença em debate desta quinta-feira

O primeiro debate do segundo turno destas eleições municipais já tem a presença confirmada dos candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante). O evento político acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30, com duração de 60 minutos e transmissão da Banda Amazonas.

O debate terá quatro blocos. Sendo o primeiro para apresentação dos candidatos e mais um duelo com temas livres como saúde, habitação, assistência social, entre outros. O segundo terá quatro duelos com temas sorteados. O terceiro bloco terá apenas um duelo com temas à escolha dos candidatos e as considerações finais ficam no quarto e último bloco. A mediação será do editor-chefe de jornalismo da emissora no Amazonas, Neto Cavalcante.

A transmissão simultânea vai ocorrer nos canais digitais da emissora no Facebook e no YouTube @bandamazonas. O público também poderá acompanhar os bastidores do evento nos perfis da Band Amazonas no Twitter, Instagram e Facebook.

Por conta da pandemia de covid-19, toda a estrutura da Band Amazonas passa por sanitização constante. Um novo procedimento de desinfecção vai ser feito no dia anterior ao programa. Além disso, os estúdios e as salas ficarão lacrados até a chegada dos candidatos. A presença de assessores será limitada a quatro por cada candidato.

A imprensa devidamente credenciada receberá, instantaneamente, todo material do evento da equipe da emissora de forma online. O distanciamento social será observado dentro do estúdio e os púlpitos contarão com frascos de álcool em gel. Os candidatos serão obrigados a ficar com a máscara durante o debate, só podendo retirá-la, caso queiram, na hora de responder às perguntas.