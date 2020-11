Amazonino quer que Vila Olímpica seja administrada pela Prefeitura

Como forma de valorizar o esporte local, o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) pretende solicitar, caso eleito, ao Governo do Estado, por meio de convênio, que a administração da Vila Olímpica de Manaus passe a ser feita pela prefeitura. Segundo ele, a capital vai respirar esporte em sua gestão.

“A Vila Olímpica é do Estado e sou candidato a prefeito. Mas eu vou me esforçar para fazer convênio.

Vamos fazer isso aqui fervilhar com o vigor do esporte, das várias modalidades, pois temos vocação e Manaus tem um celeiro de jovens talentos”, afirmou Amazonino.

A construção da Vila Olímpica ocorreu em 1990, conforme Amazonino, e se tornou referência em equipamento desportivo no país.

“A vila olímpica nasceu no primeiro governo, sendo a primeira vila olímpica da América do Sul. Isso fez com que, em Sevilla, na Espanha, o estado do Amazonas, na minha modesta pessoa, recebesse uma comenda internacional, do COI (Comitê Olímpico Internacional)”, destacou Amazonino.

Amazonino vai recriar a Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer e ampliar o programa Bolsa Atleta, que chegou a conceder mais de 30 bolsas, no valor de até R$ 5 mil mensais, aos atletas praticantes de esportes de alto rendimento, em modalidades olímpicas e paraolímpicas.