Amazonino vai priorizar distribuição de renda

Uma das primeiras medidas de Amazonino Mendes (Podemos), caso seja eleito, será iniciar o pagamento de R$ 300 para as 137 mil pessoas que deixarão de receber o auxílio emergencial do governo federal, com data para encerrar em dezembro e que estejam cadastradas no Programa Bolsa Família.

A informação foi dada por ele em entrevista concedida à Rede Amazônica, nesta sexta-feira (27), em programação que era para ter sido um debate, mas que não ocorreu pela ausência do seu adversário.

“As famílias pobres poderão ter mais tranquilidade, equilíbrio, os pequenos comerciantes vão poder soerguer suas vendas, suas quitandas, manter os empregos, haverá dinheiro para comprar o gás, os remédios”, pontuou.

Amazonino também disse que na área da saúde o que há de mais importante no momento é a vacina para a Covid-19, e isso ele irá buscar tão logo assuma a prefeitura. “Precisamos de imediato ver uma vacina segura contra o coronavírus, que seja homologada e para que o povo manauara possa ser vacinado”.