Ameaça de massacre no Colégio Lato Sensu deixa pais e alunos em pânico

Pais e alunos entram em pânico após uma pichação com ameaça de morte marcada para esta sexta-feira (17/3) no Colégio Lato Sensu, na unidade do bairro Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. A frase “vou matar todo mundo, não venham” ao lado da data “17/03/2023” foi escrita no banheiro da escola.

Uma mãe, não identificada, afirmou que falou com uma professora da unidade, a qual relatou que já se sabia da ameaça dias atrás, ainda esta semana.

“Eles acionaram a polícia. Tem um coronel que o filho dele estuda no Lato Sensu aqui da Ponta Negra e passa o dia todo. Esse coronel que está monitorando todas as atividades. Eles já olharam pelas câmeras de segurança e não conseguiram identificar o aluno”, disse.

A responsável afirmou ainda que existem policiais infiltrados como funcionários do colégio para tentar descobrir o autor das frases ameaçadoras. A coordenação da unidade também permitiu que os pais deixassem seus filhos faltarem nesta sexta-feira.

Em nota, o colégio chamou o conteúdo ameaçador de inaceitável e determinou medidas como reforço na segurança e monitoramento dos canais digitais.

