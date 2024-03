Amei receber todo carinho”, diz Sabrina Sato após polêmica com Bia no BBB24

Sabrina Sato, conhecida por sua simpatia e espontaneidade, demonstrou todo seu bom humor após um incidente durante sua visita à casa do BBB 24. Enquanto interagia com os participantes, a famosa foi surpreendida por Beatriz, que correu para abraçá-la, resultando em uma cena hilária em que ambas acabaram no chão.





Apesar da situação render uma punição severa para Beatriz, que perdeu 500 estalecas e recebeu uma bronca da produção do programa, Sabrina Sato mostrou sua compreensão e gratidão pelo gesto carinhoso da participante. Em um post no antigo Twitter, a apresentadora e atriz expressou: “Ahaha eu to ótima e amei receber todo carinho”.

Ahaha eu to ótima e amei receber todo carinho ♥️😍 — Sabrina Sato (@SabrinaSato) March 21, 2024

O perfil oficial de Beatriz respondeu logo em seguida, demonstrando satisfação com a reação positiva de Sabrina: “Ficamos felizes em saber, Sabrina”.

A visita de Sabrina Sato à casa do Big Brother Brasil trouxe nostalgia e alegria para os participantes, que se mostraram entusiasmados com a presença da artista. “Gente, faz muito tempo que eu estive aqui, não estou nem acreditando”, compartilhou Sabrina após a calorosa recepção dos confinados. “O Davi não era nem nascido”, acrescentou, relembrando sua participação na edição anterior do programa.

Vale ressaltar que Sabrina Sato foi a oitava eliminada do BBB 3, onde protagonizou um romance com o participante Dhomini, que se consagrou como campeão daquela edição.

Entretanto, a alegria da visita de Sabrina foi acompanhada de uma punição para Beatriz, devido ao incidente durante o abraço caloroso à famosa. A voz do Big Boss anunciou a grave consequência da ação, destacando a importância do controle e respeito na presença de convidados especiais. Além de Beatriz, Alane também foi punida, pois também tentou se aproximar de Sabrina durante o momento.

Essa situação evidencia uma das regras do programa, que proíbe contato físico dos participantes com os famosos que adentram o confinamento para realizar alguma ação ou apresentação durante as festas.

Apesar do ocorrido, o episódio terminou com Sabrina Sato mostrando sua compreensão e positividade diante da situação, provando mais uma vez sua personalidade cativante e bem-humorada.

Fonte: CNN Brasil