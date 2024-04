Amigo diz à polícia que motorista de Porsche bebeu antes de dirigir

O amigo de Fernando Sastre Filho confirmou à polícia que o motorista do Porsche havia consumido bebida alcoólica antes do acidente. Marcus Vinicius Machado, advogado de Fernando, declarou que seu cliente foi ouvido pela Polícia Civil no Hospital São Luiz Anália Franco, onde está internado.





O trágico incidente ocorreu na madrugada de 31 de março, quando Fernando dirigia o veículo de luxo e colidiu com o Sandero conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, resultando na morte deste último, um homem de 52 anos.

As autoridades têm investigado o caso desde então, com análises das imagens de câmeras de segurança próximas ao local para determinar a velocidade do Porsche no momento do impacto. O laudo será realizado pelo Instituto de Criminalística (IC).

Após o acidente, Fernando deixou o local com a ajuda de sua mãe, e a polícia iniciou uma investigação interna para examinar a conduta dos policiais envolvidos no atendimento da ocorrência.

Fernando se apresentou à polícia mais de 24 horas depois do incidente e foi indiciado por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Apesar dos pedidos de prisão preventiva, a Justiça negou, mas impôs medidas como a entrega do passaporte à Polícia Federal, o pagamento de fiança e a suspensão provisória da carteira de motorista.

A defesa de Fernando argumenta que se trata de uma “fatalidade”, enquanto as investigações seguem em curso para esclarecer os fatos relacionados a este triste episódio.

