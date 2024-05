Anac autoriza voos comerciais na Base Aérea de Canoas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas (RS), situada na região metropolitana de Porto Alegre. A decisão foi tomada em reunião da Diretoria Colegiada na última sexta-feira (17) e será oficializada por meio de uma resolução no “Diário Oficial da União”.





Com essa autorização, a base aérea, tradicionalmente usada para aviação militar, passará a atender também o transporte civil de passageiros e cargas. A medida visa oferecer uma alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, atualmente interditado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Segundo Tiago Sousa Pereira, diretor-presidente substituto da Anac e relator do processo, a autorização será válida enquanto as operações no Salgado Filho estiverem suspensas. A Fraport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, será responsável pelas operações em Canoas. A empresa está instalando equipamentos de raio-x e escadas para o acesso dos passageiros às aeronaves.

Inicialmente, a base aérea de Canoas deverá receber até cinco voos por dia, com possibilidade de ampliação conforme a demanda.

Fonte: g1