Anamã recebe projeto educacional do ‘Trilhas do Saber’, do Governo do Amazonas

Anamã, na calha do Baixo Solimões, é o próximo município a receber o projeto “Trilhas do Saber”, do Governo do Amazonas. Cerca de 300 profissionais da educação, das redes estadual e municipal, participarão das formações realizadas pelos profissionais do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na quarta (10/11) e na quinta-feira (11/11).

As palestras, minicursos e oficinas têm temáticas que visam ampliar o conhecimento e trazer mais qualidade ao ensino público. No município serão cinco turmas de formações para docentes, uma de equipe gestora e uma de não docentes.

Para a secretária Kuka Chaves, o projeto tem sido satisfatório. “Esta oportunidade é ótima para que os nossos profissionais do interior possam ter contato com as novas tecnologias, metodologias e possam melhorar ainda mais suas aulas diárias”, observou.

Uma das coordenadoras do projeto, Carla Baraúna ressalta que a proximidade com o público do interior do Amazonas oferecida pelo “Trilhas” reforça a parceria e favorece a qualificação.

“É gratificante poder fazer parte de um projeto que atende de forma significativa os profissionais da educação. Poder levar aos municípios uma formação de qualidade e receber o carinho e gratidão dos contemplados. Melhor ainda é saber que a qualificação desses profissionais irá fazer a diferença na aprendizagem dos nossos alunos”, avalia a coordenadora.

‘Trilhas do Saber’ – O circuito formativo do “Trilhas do Saber” é uma iniciativa do Governo do Amazonas e integra o programa Educa+Amazonas, lançado em julho deste ano, com investimentos da ordem de R$ 400 milhões em quatro eixos prioritários.