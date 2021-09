Anderson Sousa e piscicultores discutem sobre o combate à doença da urina preta

Nesta terça-feira (21), o prefeito de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus), Anderson Sousa, terá reunião com o presidente da Associação Independente dos Piscicultores do Amazonas (Aquam), Luiz Bonfá. Piscicultores e distribuidores de peixes também participarão do encontro.

O objetivo é divulgar e esclarecer dúvidas sobre o consumo de peixes de piscicultura, devido aos casos da doença de HAFF (doença da urina preta). Atualmente, os trabalhadores da área registraram uma baixa na demanda devido ao aumento de casos da doença no Amazonas.

“Os trabalhadores estão com prejuízos incalculáveis também por falta de informações quanto ao consumo nesse período em que os casos da doença da urina preta estão aumentando”, disse o prefeito.

A reunião acontecerá na peixaria Cacique, localizada na avenida Solimões, 1300, Distrito Industrial.