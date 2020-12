Anderson Sousa reduz horário da festa de Réveillon em Rio Preto

Com as farmácias das unidades de saúde totalmente abastecidas, a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) vai realizar a festa de Réveillon com o horário reduzido. O evento deve começar às 19h e encerrar às 2h, seguindo todas as normas sanitárias de combate ao coronavirus.

“Conversamos com as equipes de saúde e alguns pontos nos fizeram continuar com o comércio aberto e a programação da virada. Fizemos algumas adequações dentro do que foi apresentado pelos profissionais durante a reunião”, afirmou o prefeito Anderson Sousa.

Ainda de acordo com o gestor, a expectativa é de que até março seja mantida toda a estrutura da Covid-19, seguindo o plano de aplicação aprovado no Conselho Municipal de Saúde. O município está utilizando os recursos disponíveis para atenção básica e combate ao coronavirus.

“Nossa cidade conta com um hospital estadual que reformamos. A ala rosa possui dez leitos e equipes 24 horas pagas pela prefeitura com emendas estadual e federal. Temos seis postos de saúde, nove unidades básicas todas com a sala rosa, hospital com dez leitos e medicamentos para as três fases do vírus”, destacou Sousa.

Além disso, o prefeito informou que é feita a higienização em toda a cidade, fiscalização das medidas protetivas e três ambulâncias foram entregues ao hospital Thomé de Medeiros Raposo. “Tudo para garantir a saúde da população”, completou.

Decreto estadual

Quanto ao decreto estabelecido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, na última semana, Anderson Sousa disse que a flexibilização deve ser feita de acordo com a estrutura de cada município. “Não seguimos o decreto porque nossa estrutura de farmácia está 100% abastecida”, explicou.

Desde o início da pandemia no Estado, em março, Rio Preto da Eva registrou 2.077 casos de Covid-19, sendo 2.011 recuperados. Do total de casos registrados, 24 chegaram a óbito.