Anderson Sousa reúne profissionais da educação para falar sobre a pasta em Rio Preto

Os profissionais da educação municipal estiveram em reunião com o prefeito Anderson Sousa na manhã desta quarta-feira (15), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMECD). Dentre as pautas discutidas no encontro estiveram informações sobre o abono liberado na última semana, assuntos referente ao FUNDEB, transporte escolar, reajuste anual de salários e metas para a educação em 2023.

Em discurso, o prefeito Anderson Sousa destacou o nível atingido no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mas comentou sobre a importância do trabalho intenso para números ainda melhores em 2023.

O secretário de administração e finanças, João Queiroz, destacou dados sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) de 2022 e explicou sobre o abono liberado aos profissionais na última semana.

Além da administração da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a secretária Eliete Cunha; secretária executiva, Socorro Nogueira; e coordenadora pedagógica, Regiane Viana; profissionais da educação e do administrador municipal, esteve presente na reunião o vice-prefeito Neto do Baixo Rio, o presidente da câmara municipal, Henri Braga, assim como os vereadores: Katwyssa Martinelli, Betinho ML, Oseas Paulo, Aldejane Ferreira, Jean Félix, Irmão André, Aurélio Nogueira, Danison Negrão e Harlen Fernandes.

O secretário de administração e finanças, João Queiroz; a secretária extraordinária, Larissa Farah; a secretária de convênios, projetos e engenharia, Linda Farah e o secretário de comunicação, Erlan Roberto também participaram do encontro.