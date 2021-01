Anderson toma posse com o compromisso de continuar reconstruindo Rio Preto da Eva

Anderson Sousa tomou posse como prefeito reeleito de Rio Preto da Eva na noite dessa sexta-feira (1º). Durante a cerimônia, realizada no ginásio poliesportivo Dayso Siqueira Pinto, ele foi aclamado pela população.

Em seu discurso, o gestor aproveitou para agradecer aos familiares, eleitores e também apoiadores, entre eles políticos e demais autoridades do Amazonas. Ele também salientou que todos os prefeitos contribuíram para o desenvolvimento de Rio Preto da Eva.

Quanto aos próximos quatro anos, Anderson pretende continuar o trabalho já iniciado no primeiro mandato, valorizando áreas como a saúde, que foi tão requisitada nesse período de pandemia do coronavírus. “Vivemos um período de caos e quando assumi, comecei um projeto de reconstrução da cidade, graças ao apoio da população e até mesmo de todas as igrejas que se empenharam e desenvolveram ações contra a covid-19”, afirmou.

O prefeito ressaltou que vai governar para toda a população. “Nosso trabalho não será apenas para os nossos eleitores, mas sim, para os mais de 34 mil habitantes de Rio Preto da Eva. É uma luta que já começou com uma nova proposta de governo”, enfatizou o gestor.

Anderson Sousa conta, ainda, com o apoio dos vereadores de Rio Preto da Eva, que também foram empossados na noite dessa sexta-feira. “Tenho certeza que juntos faremos um governo de proposta de união para que o futuro de Rio Preto da Eva seja ainda mais promissor. Vamos realizar tudo o que pudermos para o bem-estar da nossa população”, concluiu.